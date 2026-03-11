https://ria.ru/20260311/neyroset-2079991747.html
Нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье
Нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье
Нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье
360.ru: нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в ряде школ Подмосковья, нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз, сообщили 360.ru
"Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре инициативу распространят на все образовательные учреждения региона", - говорится в сообщении 360.ru.
Отмечается, что цифровой помощник способен проверять письменные работы учеников, что помогает педагогам сосредоточиться на методической части. Сообщается, что процедура состоит из нескольких этапов: сначала учитель проводит урок, делает снимки страниц с работами, затем загружает их в систему.
"ИИ анализирует фотографии, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку и комментарий. Педагог получает распознанный текст и может подтвердить или изменить отметку перед внесением в электронный журнал", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в системе есть возможность обратной связи, чтобы учитель мог оставлять рекомендации по улучшению результатов.