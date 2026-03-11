МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Сегодня 32 страны — члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении организации.
Как уточнил глава МЭА Фатих Бироль, такой объем стал рекордным за всю историю агентства. Это также шестое согласованное сокращение запасов с 1974-го. Ранее организация прибегала к такой мере в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022-м.
Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в период времени, соответствующий условиям каждой страны-участницы.
У государств — членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению. По состоянию на 17:50 во вторник стоимость держалась ниже 90 долларов за баррель после заявлений государств G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.