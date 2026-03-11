МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

«

"Сегодня 32 страны — члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении организации.