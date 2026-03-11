Рейтинг@Mail.ru
МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 11.03.2026 (обновлено: 18:32 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/neft-2080018901.html
МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке
МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке
Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне конфликта... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:08:00+03:00
2026-03-11T18:32:00+03:00
мэа
экономика
ближний восток
международное энергетическое агентство
фатих бироль
израиль
сша
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079721362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c48816391424167ff2d37faeef7459c4.jpg
https://ria.ru/20260311/kellog-2079968794.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
https://ria.ru/20260311/neft-2079985676.html
ближний восток
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079721362_307:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f1c6cabfb3ffb832943491928082fb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мэа, экономика, ближний восток, международное энергетическое агентство, фатих бироль, израиль, сша, g7, brent, военная операция сша и израиля против ирана
МЭА, Экономика, Ближний Восток, Международное энергетическое агентство, Фатих Бироль, Израиль, США, G7, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
МЭА высвободит рекордные запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Члены МЭА договорились высвободить 400 млн барр нефти из чрезвычайных запасов

CC BY-SA 4.0 / Rickmaj / Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс
Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Rickmaj /
Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«

"Сегодня 32 страны — члена МЭА единогласно договорились предоставить рынку 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении организации.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Трамп может облегчить санкции из-за роста цен на нефть, заявил Келлог
Вчера, 14:37
Как уточнил глава МЭА Фатих Бироль, такой объем стал рекордным за всю историю агентства. Это также шестое согласованное сокращение запасов с 1974-го. Ранее организация прибегала к такой мере в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022-м.
Отмечается, что чрезвычайные запасы будут доступны рынку в период времени, соответствующий условиям каждой страны-участницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кто бы ни победил в Иране, Россия уже гарантированно выиграла
Вчера, 08:00
У государств — членов МЭА более 1,2 миллиарда баррелей чрезвычайных запасов и 600 миллионов баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению. По состоянию на 17:50 во вторник стоимость держалась ниже 90 долларов за баррель после заявлений государств G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico
Вчера, 15:33
 
МЭАЭкономикаБлижний ВостокМеждународное энергетическое агентствоФатих БирольИзраильСШАG7BrentВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала