США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом считает, что рост цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке не нанесет серьезного политического ущерба администрации президента США Дональда Трампа, если продлится не более трех-четырех недель, то есть останется управляемым, сообщает издание Politico.

"Администрация Трампа уверена, что сможет выстоять кратковременный скачок цен на нефть, если он продлится до четырех недель, прежде чем это нанесет серьезный политический ущерб, считает близкий к администрации источник", - пишет СМИ.

При этом если конфликт затянется, действующая администрация вряд ли сможет исправить экономический ущерб, причиненный резким ростом цен, написано там.

Источники издания отмечают, что администрация Трампа никогда всерьез не рассматривала возможность изменения военной стратегии из-за роста цен на нефть, но воскресный скачок этих цен "застиг администрацию врасплох".