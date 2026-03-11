Рейтинг@Mail.ru
США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico - РИА Новости, 11.03.2026
15:33 11.03.2026
США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico
США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
politico
brent
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, politico, brent, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Politico, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
США считают, что рост цен на нефть останется управляемым, пишет Politico

Politico: Белый дом считает, что рост цен на нефть останется управляемым

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом считает, что рост цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке не нанесет серьезного политического ущерба администрации президента США Дональда Трампа, если продлится не более трех-четырех недель, то есть останется управляемым, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа уверена, что сможет выстоять кратковременный скачок цен на нефть, если он продлится до четырех недель, прежде чем это нанесет серьезный политический ущерб, считает близкий к администрации источник", - пишет СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
При этом если конфликт затянется, действующая администрация вряд ли сможет исправить экономический ущерб, причиненный резким ростом цен, написано там.
Источники издания отмечают, что администрация Трампа никогда всерьез не рассматривала возможность изменения военной стратегии из-за роста цен на нефть, но воскресный скачок этих цен "застиг администрацию врасплох".
На открытии торгов в понедельник (в США это было ещё воскресенье) цены на нефть краткосрочно подскакивали до 120 долларов за баррель по марке Brent.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран заявил об ударах по Пятому флоту ВМС США на Ближнем Востоке
Вчера, 11:06
 
