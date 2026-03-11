Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана
13:53 11.03.2026 (обновлено: 18:59 11.03.2026)
СМИ: Германия высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана
Германия на фоне событий вокруг Ирана и роста цен на топливо высвободит из резервов неопределенное количество нефти, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: Германия высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Германия на фоне событий вокруг Ирана и роста цен на топливо высвободит из резервов неопределенное количество нефти, сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, будет высвобождена нефть из стратегических резервов страны, имеющихся на случай кризисов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщал во вторник Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 14:00 мск среды они держатся чуть ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
