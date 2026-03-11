Рейтинг@Mail.ru
23:51 11.03.2026 (обновлено: 00:04 12.03.2026)
Небензя назвал голосование по резолюции по Ирану проверкой на вшивость

ООН, 11 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал голосование в СБ ООН по проекту резолюции РФ по Ближнему Востоку "проверкой на вшивость".
"Это голосование - лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Представленный РФ документ призывает все стороны к немедленному прекращению военных действий "на Ближнем Востоке и за его пределами". Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает "все стороны" эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.
Документ также отмечет "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".
В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что документ "носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий".
