Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя

ООН, 11 мар - РИА Новости. Россия глубоко разочарована, что Совет безопасности ООН не смог принять предложенную Москвой резолюцию по Ближнему Востоку, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Мы глубоко разочарованы тем, что сегодня Совету безопасности не удалось принять столь востребованную резолюцию", - заявил он в ходе заседания совбеза.