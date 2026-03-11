https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080082162.html
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 12.03.2026
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя
Россия глубоко разочарована, что Совет безопасности ООН не смог принять предложенную Москвой резолюцию по Ближнему Востоку, заявил постпред РФ в ООН Василий... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-11T23:49:00+03:00
2026-03-11T23:49:00+03:00
2026-03-12T01:33:00+03:00
россия
москва
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
в мире
сша
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079202.html
россия
москва
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, оон, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток, в мире, сша, василий небензя
Россия, Москва, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, В мире, США, Василий Небензя
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя
Небензя: РФ разочарована, что СБ ООН не принял предложенную резолюцию по Ирану