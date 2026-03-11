Рейтинг@Mail.ru
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 11.03.2026 (обновлено: 01:33 12.03.2026)
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080082162.html
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 12.03.2026
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя
Россия глубоко разочарована, что Совет безопасности ООН не смог принять предложенную Москвой резолюцию по Ближнему Востоку, заявил постпред РФ в ООН Василий... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-11T23:49:00+03:00
2026-03-12T01:33:00+03:00
россия
москва
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
в мире
сша
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079202.html
россия
москва
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, оон, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток, в мире, сша, василий небензя
Россия, Москва, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, В мире, США, Василий Небензя
Россия разочарована, что ООН не приняла резолюцию по Ирану, заявил Небензя

Небензя: РФ разочарована, что СБ ООН не принял предложенную резолюцию по Ирану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 мар - РИА Новости. Россия глубоко разочарована, что Совет безопасности ООН не смог принять предложенную Москвой резолюцию по Ближнему Востоку, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
"Мы глубоко разочарованы тем, что сегодня Совету безопасности не удалось принять столь востребованную резолюцию", - заявил он в ходе заседания совбеза.
При этом Небензя выразил признательность поддержавшим документ РФ. "Считаем, что они повели себя ответственно и принципиально, как и подобает членам Совета безопасности", - сказал он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
Вчера, 23:14
 
РоссияМоскваООНВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний ВостокВ миреСШАВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала