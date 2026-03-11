https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079545.html
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Принятие резолюции СБ ООН с осуждением атак Ирана по арабским странам не способно привести к достижению мира на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ в ООН... РИА Новости, 11.03.2026
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Небензя: принятие резолюции ООН с осуждением Ирана не приведет к миру