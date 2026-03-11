Рейтинг@Mail.ru
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 11.03.2026 (обновлено: 23:23 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079545.html
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя
Принятие резолюции СБ ООН с осуждением атак Ирана по арабским странам не способно привести к достижению мира на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ в ООН... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:17:00+03:00
2026-03-11T23:23:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
оон
в мире
сша
израиль
россия
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080078945.html
иран
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_a283c89814ccb22f1fa4ee4e89d84c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, военная операция сша и израиля против ирана, оон, в мире, сша, израиль, россия, василий небензя
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, В мире, США, Израиль, Россия, Василий Небензя
Резолюция ООН с осуждением Ирана не приведет к миру, заявил Небензя

Небензя: принятие резолюции ООН с осуждением Ирана не приведет к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 мар - РИА Новости. Принятие резолюции СБ ООН с осуждением атак Ирана по арабским странам не способно привести к достижению мира на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран, передавал корреспондент РИА Новости. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР при голосовании воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
"Принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе", - сказал Небензя в ходе заседания совета.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану
Вчера, 23:12
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаООНВ миреСШАИзраильРоссияВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала