Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя

ООН, 11 мар — РИА Новости. Авторы резолюции Совбеза ООН с осуждением атак Ирана на ближневосточные государства предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля, заявил постпред России Василий Небензя.
Немногим ранее СБ принял резолюцию с требованием к исламской республике прекратить наносить удары по арабским странам. При этом в документе не упоминаются и не осуждаются действия Вашингтона и Тель-Авива.
«
"Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не обсуждаются — они просто обходятся стороной", — сказал Небензя.
«
"Вашингтон своими агрессивными действиями, по сути, попросту подставил государства Залива. <...> Принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками", — отметил он.
Небензя также выразил разочарование тем, что Совбез не смог принять российскую резолюцию с призывом к прекращению огня и осуждением атак на гражданских.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.