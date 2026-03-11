Рейтинг@Mail.ru
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 11.03.2026 (обновлено: 23:59 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079202.html
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя - РИА Новости, 11.03.2026
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
Авторы резолюции Совбеза ООН с осуждением атак Ирана на ближневосточные государства предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:14:00+03:00
2026-03-11T23:59:00+03:00
в мире
совет безопасности оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
оон
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
израиль
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет безопасности оон, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша, израиль, оон, ближний восток, василий небензя, персидский залив
В мире, Совет Безопасности ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США, Израиль, ООН, Ближний Восток, Василий Небензя, Персидский залив
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя

Небензя: резолюция СБ ООН по Ирану предлагает не замечать агрессию США и Израиля

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 мар — РИА Новости. Авторы резолюции Совбеза ООН с осуждением атак Ирана на ближневосточные государства предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля, заявил постпред России Василий Небензя.
Немногим ранее СБ принял резолюцию с требованием к исламской республике прекратить наносить удары по арабским странам. При этом в документе не упоминаются и не осуждаются действия Вашингтона и Тель-Авива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
«

"Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не обсуждаются — они просто обходятся стороной", — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что резолюция может и вовсе трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана. В то же время США активно задействуют свои базы в регионе не в оборонительных, а в наступательных целях, подчеркнул постпред.
«

"Вашингтон своими агрессивными действиями, по сути, попросту подставил государства Залива. <...> Принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками", — отметил он.

Небензя также выразил разочарование тем, что Совбез не смог принять российскую резолюцию с призывом к прекращению огня и осуждением атак на гражданских.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреСовет Безопасности ООНВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСШАИзраильООНБлижний ВостокВасилий НебензяПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала