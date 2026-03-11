Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану
23:12 11.03.2026 (обновлено: 23:20 11.03.2026)
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану
иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, василий небензя, совет безопасности оон
Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану

Небензя: резолюция СБ ООН к Ирану предвзятая и односторонняя

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. Резолюция Совета безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки против арабских стран выдержана в предвзятом и одностороннем ключе, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля.
"К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи", - сказал он в ходе заседания совета.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
