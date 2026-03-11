Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН по Ирану

ООН, 11 мар - РИА Новости. Резолюция Совета безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки против арабских стран выдержана в предвзятом и одностороннем ключе, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

"К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи", - сказал он в ходе заседания совета.