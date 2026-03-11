США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом, пишут СМИ

В настоящий момент выясняется, могли ли удары по школе стать результатом использования ошибочных разведданных или неправильного наведения на цель, отметили источники.

По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару.