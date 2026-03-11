Рейтинг@Mail.ru
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий
Наука
 
07:00 11.03.2026 (обновлено: 16:04 11.03.2026)
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий - РИА Новости, 11.03.2026
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий
Морозостойкий материал (мастики) для защиты жилых домов и других сооружений в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера создали ученые СФУ. Особенностью... РИА Новости, 11.03.2026
наука
арктика
ачинск
красноярский край
сибирский федеральный университет
наука
университетская наука
технологии
арктика
ачинск
красноярский край
В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий

Ученые СФУ создали устойчивый к холоду изоляционный материал

© Фото предоставлено пресс-службой СФУОбразцы мастик и фасадных плит
Образцы мастик и фасадных плит - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Морозостойкий материал (мастики) для защиты жилых домов и других сооружений в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера создали ученые СФУ. Особенностью разработки является ее устойчивость к сорокаградусным морозам, сообщили в пресс-службе вуза.
Битумно-полимерные мастики — пастообразные материалы, сочетающие эластичность и водонепроницаемость битума с прочностью полимеров. Их используют в строительстве, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
По словам разработчиков, мастики с новой рецептурой, созданные в СФУ, обладают расширенным температурным интервалом применения, улучшенной морозостойкостью на 15-20°С при норме в -15°C ГОСТ параметра "на гибкость", а также прочностью и пластичностью, защищающими постройки от термодеформации и механических повреждений.
Консистенция мастик дает возможность покрывать детали сооружений сплошным непроницаемым слоем для защиты фундаментов, коммуникаций, фасадов и кровель зданий, а также дорожной и нефтедобывающей инфраструктуры от интенсивных осадков и грунтовых вод. А устойчивость созданного материала к сорокаградусным морозам позволит использовать его в Заполярье, сообщают специалисты университета.
«
"Качества пластичности и прочности у мастик обычно конфликтуют друг с другом. Чтобы уравновесить их, мы применили полимерный наполнитель, который меняет физико-химические свойства материала", — рассказал заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин.
Он добавил, что разработанные в СФУ мастики могут быть использованы в том числе для изготовлении фасадных плит.
© Фото предоставлено пресс-службой СФУЗаведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин и сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучают качественные характеристики полученных мастик
Заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин и сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучают качественные характеристики полученных мастик
Заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин и сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучают качественные характеристики полученных мастик
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой СФУСотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучает качественные характеристики полученных мастик
Сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучает качественные характеристики полученных мастик
Сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучает качественные характеристики полученных мастик
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
2 из 2
Заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин и сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучают качественные характеристики полученных мастик
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
1 из 2
Сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучает качественные характеристики полученных мастик
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
2 из 2
"Фасады достоверно имитируют поверхность кирпича или армированного бетонного блока, при этом они надежно защищают здание от разрушений, вызываемых повышенной влажностью, бурями, снегопадами и ураганными ветрами, характерными для северных территорий России", — уточнил Бурюкин.
В университете подчеркнули, что разработанная технология полностью отечественная. Ее использование не потребует дополнительных инвестиций в уже существующее производство. К тому же битум — основной компонент мастик — изготавливается из остатков нефтепереработки, что позволяет повысить процент использования углеводородного сырья.
По словам Бурюкина, экспериментальная линейка полимерно-битумных мастик будет создаваться на имеющихся производственных мощностях индустриального партнера СФУ в г. Ачинске (Красноярский край).
Проект выполнен при поддержке гранта Красноярского краевого фонда науки и индустриального партнера.
 
НаукаАрктикаАчинскКрасноярский крайСибирский федеральный университетНаукаУниверситетская наукаТехнологииЭкономикаРоссийские инновацииКачество жизни
 
 
