В Сибири создали морозоустойчивый материал для защиты зданий

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Морозостойкий материал (мастики) для защиты жилых домов и других сооружений в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера создали ученые Морозостойкий материал (мастики) для защиты жилых домов и других сооружений в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера создали ученые СФУ. Особенностью разработки является ее устойчивость к сорокаградусным морозам, сообщили в пресс-службе вуза.

Битумно-полимерные мастики — пастообразные материалы, сочетающие эластичность и водонепроницаемость битума с прочностью полимеров. Их используют в строительстве, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).

По словам разработчиков, мастики с новой рецептурой, созданные в СФУ, обладают расширенным температурным интервалом применения, улучшенной морозостойкостью на 15-20°С при норме в -15°C ГОСТ параметра "на гибкость", а также прочностью и пластичностью, защищающими постройки от термодеформации и механических повреждений.

Консистенция мастик дает возможность покрывать детали сооружений сплошным непроницаемым слоем для защиты фундаментов, коммуникаций, фасадов и кровель зданий, а также дорожной и нефтедобывающей инфраструктуры от интенсивных осадков и грунтовых вод. А устойчивость созданного материала к сорокаградусным морозам позволит использовать его в Заполярье, сообщают специалисты университета.

« "Качества пластичности и прочности у мастик обычно конфликтуют друг с другом. Чтобы уравновесить их, мы применили полимерный наполнитель, который меняет физико-химические свойства материала", — рассказал заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин.

Он добавил, что разработанные в СФУ мастики могут быть использованы в том числе для изготовлении фасадных плит.

© Фото предоставлено пресс-службой СФУ Заведующий базовой кафедрой химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов СФУ Федор Бурюкин и сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучают качественные характеристики полученных мастик

© Фото предоставлено пресс-службой СФУ Сотрудник лаборатории Нефти и нефтепродуктов СФУ Дарья Гребенюк изучает качественные характеристики полученных мастик

"Фасады достоверно имитируют поверхность кирпича или армированного бетонного блока, при этом они надежно защищают здание от разрушений, вызываемых повышенной влажностью, бурями, снегопадами и ураганными ветрами, характерными для северных территорий России", — уточнил Бурюкин.

В университете подчеркнули, что разработанная технология полностью отечественная. Ее использование не потребует дополнительных инвестиций в уже существующее производство. К тому же битум — основной компонент мастик — изготавливается из остатков нефтепереработки, что позволяет повысить процент использования углеводородного сырья.

По словам Бурюкина, экспериментальная линейка полимерно-битумных мастик будет создаваться на имеющихся производственных мощностях индустриального партнера СФУ в г. Ачинске (Красноярский край).