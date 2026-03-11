Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 11.03.2026 (обновлено: 08:50 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/naled-2079861801.html
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка - РИА Новости, 11.03.2026
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка
Падением наледи с крыши жилого дома в Южно-Сахалинске травмирована несовершеннолетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Сахалинской области. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:49:00+03:00
2026-03-11T08:50:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html
https://ria.ru/20260215/proisshestvie-2074449269.html
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, валерий лимаренко
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Валерий Лимаренко
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка

В Южно-Сахалинске девочка попала в больницу после падения наледи с крыши дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар – РИА Новости. Падением наледи с крыши жилого дома в Южно-Сахалинске травмирована несовершеннолетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Сахалинской области.
По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Падение льда на женщину с ребенком в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка
3 марта 2025, 16:28
"Шестого марта 2026 года с жилого дома на улице Большая полянка города Южно-Сахалинска произошел сход наледи на несовершеннолетнюю 2022 года рождения. С полученными травмами несовершеннолетняя была доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельств произошедшего и устанавливают ответственных за своевременную уборку снега с крыш.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил в Telegram-канале, что взял на личный контроль ситуацию с девочкой. По его данным, 4-летняя девочка сейчас в детской больнице, ей оказывают всю необходимую помощь. "Департаменты образования и социальной политики Южно-Сахалинска постоянно на связи с родителями дошкольницы", - отметил он.
Сотрудник СК РФ на месте падения наледи с крыши жилого дома в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
15 февраля, 01:44
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинская областьРоссияВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала