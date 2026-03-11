На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мар – РИА Новости. Падением наледи с крыши жилого дома в Южно-Сахалинске травмирована несовершеннолетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Сахалинской области.
По информации пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Шестого марта 2026 года с жилого дома на улице Большая полянка города Южно-Сахалинска произошел сход наледи на несовершеннолетнюю 2022 года рождения. С полученными травмами несовершеннолетняя была доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельств произошедшего и устанавливают ответственных за своевременную уборку снега с крыш.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил в Telegram-канале, что взял на личный контроль ситуацию с девочкой. По его данным, 4-летняя девочка сейчас в детской больнице, ей оказывают всю необходимую помощь. "Департаменты образования и социальной политики Южно-Сахалинска постоянно на связи с родителями дошкольницы", - отметил он.