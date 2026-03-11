В МВД предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта в интернете

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники распространяют в интернете рекламную информацию о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней, предупредили в Миграционной службе МВД РФ.

"В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество!", - говорится в сообщении

Правоохранители напомнили, что срочное оформление загранпаспорта, при этом только старого образца сроком на пять лет, возможно только при необходимости экстренного лечения за рубежом или тяжелой болезни или смерти близкого родственника. К таким родственникам относятся супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры, дедушки и бабушки, внуки.

Как подчеркнули в ведомстве, только в данных ситуациях загранпаспорт оформят в течение трех рабочих дней. Кроме того, заявление и документы всегда подаются только лично в территориальный орган МВД России.

Как отметили в МВД, вместе с основным пакетом документов необходимо предоставить также письмо из организации здравоохранения РФ , подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы страны, письмо зарубежной медорганизации о необходимости экстренного лечения за пределами России и заключение медорганизации по месту жительства больного, а также заверенное сообщение, поступившее из-за рубежа, о тяжёлом заболевании близкого родственника или его смерти.