Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/muzyka-2079901315.html
Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне
Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне - РИА Новости, 11.03.2026
Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне
Самыми просматриваемыми музыкальными клипами за последние полгода стали "Холодно" от Chris Yank, "По барам" Anna Asti и "Матушка" Татьяны Куртуковой, следует из РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:21:00+03:00
2026-03-11T11:21:00+03:00
катя лель
ирина дубцова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909616143_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81ca0155aa15c277f4f475c8b0bd3f35.jpg
https://ria.ru/20260305/pevitsy-2078670695.html
https://ria.ru/20260310/prazdniki-2079711860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909616143_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe94d0fd467efadef76b3235dcdbfed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катя лель, ирина дубцова, общество
Катя Лель, Ирина Дубцова, Общество
Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне

"КИОН Музыка" назвал самые просматриваемые музыкальные клипы за полгода

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица ANNA ASTI
Певица ANNA ASTI - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певица ANNA ASTI. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самыми просматриваемыми музыкальными клипами за последние полгода стали "Холодно" от Chris Yank, "По барам" Anna Asti и "Матушка" Татьяны Куртуковой, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Сервис "КИОН Музыка" запустил функцию просмотра клипов на песни артистов на сайте и в приложении в сентябре 2025 года.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Названы самые популярные певицы в России
5 марта, 10:32
"Рейтинг самых популярных клипов за период с 11 сентября 2025 года по 8 марта 2026 года открывает видео на романтическую композицию "Холодно" от Chris Yank. Далее - Anna Asti и "По барам". Третья строчка за фолк-хитом "Матушка" от Татьяны Куртуковой", - говорится в сообщении.
В число самых популярных клипов вошли коллаборация Кати Лель и NLO "Тони", "Не пускайте танцевать" от Timran, Zell, Batrai, Aslai, трек Life от Zivert, "Эйя" от Канги. Также россияне смотрели клипы на песни "По ресторанам" Руслана Набиева, A-Sen от DJ Fat Maxx, Shape Of My Heart - Sting и "Давай обнимемся в последний раз" Natan и Ирины Дубцовой.
Аналитики отметили, что интерес зрителей к просмотру клипов за полгода вырос на 21%. При этом пользователи предпочитают современные, к роликам 2021 года наблюдается больше всего внимания из топа самого востребованного контента.
"Второе место среди эпох поделили между собой "нулевые" и 10-е годы. Бронза досталась также двум десятилетиям: 90-м и 80-м. Относительно страны производства в фаворе видео на русскоязычные синглы. Они в пять раз опережают иностранный сегмент", - добавляется в сообщении.
Кроме того, по данным исследования, мужчины в два раза чаще смотрят клипы, чем женщины. Наиболее вовлеченной аудиторией стали люди старше 55 лет, их любимым клипом стала "Матушка" Татьяны Куртуковой. На втором месте - возрастная группа от 35 до 44 лет, а за ними - зрители в возрасте от 45 до 54 лет.
Прослушивание музыки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Названы самые популярные песни у женщин в праздники
10 марта, 15:16
 
Катя ЛельИрина ДубцоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала