Стало известно, какие музыкальные клипы чаще всего смотрели россияне

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самыми просматриваемыми музыкальными клипами за последние полгода стали "Холодно" от Chris Yank, "По барам" Anna Asti и "Матушка" Татьяны Куртуковой, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.

Сервис "КИОН Музыка" запустил функцию просмотра клипов на песни артистов на сайте и в приложении в сентябре 2025 года.

"Рейтинг самых популярных клипов за период с 11 сентября 2025 года по 8 марта 2026 года открывает видео на романтическую композицию "Холодно" от Chris Yank. Далее - Anna Asti и "По барам". Третья строчка за фолк-хитом "Матушка" от Татьяны Куртуковой", - говорится в сообщении.

В число самых популярных клипов вошли коллаборация Кати Лель и NLO "Тони", "Не пускайте танцевать" от Timran, Zell, Batrai, Aslai, трек Life от Zivert, "Эйя" от Канги. Также россияне смотрели клипы на песни "По ресторанам" Руслана Набиева, A-Sen от DJ Fat Maxx, Shape Of My Heart - Sting и "Давай обнимемся в последний раз" Natan и Ирины Дубцовой

Аналитики отметили, что интерес зрителей к просмотру клипов за полгода вырос на 21%. При этом пользователи предпочитают современные, к роликам 2021 года наблюдается больше всего внимания из топа самого востребованного контента.

"Второе место среди эпох поделили между собой "нулевые" и 10-е годы. Бронза досталась также двум десятилетиям: 90-м и 80-м. Относительно страны производства в фаворе видео на русскоязычные синглы. Они в пять раз опережают иностранный сегмент", - добавляется в сообщении.