Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20%

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Объем продаж пшеничной муки вырос в феврале в Подмосковье на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 миллиона килограммов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее пресс-служба указывала, что с начала года более 126 гектаров сельхозземли были предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам Подмосковья без торгов. Полученную землю фермеры смогут использовать, чтобы нарастить объемы производства и развивать свои хозяйства. Под эти цели для аграриев действуют 40 видов грантов и субсидий в текущем году.