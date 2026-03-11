https://ria.ru/20260311/muka-2080014719.html
Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20%
Объем продаж пшеничной муки вырос в феврале в Подмосковье на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 миллиона килограммов, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Объем продаж пшеничной муки вырос в феврале в Подмосковье на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 миллиона килограммов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Это подтверждает популярность традиционных блюд и растущий интерес жителей региона к домашней кулинарии. Агропромышленный комплекс региона удовлетворяет растущий спрос, а сельхозпредприятия Подмосковья обеспечивают предложение зернового сырья, включая высококачественную пшеницу.
Ранее пресс-служба указывала, что с начала года более 126 гектаров сельхозземли были предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам Подмосковья без торгов. Полученную землю фермеры смогут использовать, чтобы нарастить объемы производства и развивать свои хозяйства. Под эти цели для аграриев действуют 40 видов грантов и субсидий в текущем году.