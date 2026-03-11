Рейтинг@Mail.ru
Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20% - РИА Новости, 11.03.2026
17:00 11.03.2026
Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20%
Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20%
Объем продаж пшеничной муки вырос в феврале в Подмосковье на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 миллиона килограммов, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 11.03.2026
Спрос на пшеничную муку в Подмосковье увеличился почти на 20%

Спрос на пшеничную муку в Московской области вырос на 19,89% в феврале

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМука в бункере после помола
Мука в бункере после помола - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мука в бункере после помола. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Объем продаж пшеничной муки вырос в феврале в Подмосковье на 19,89% по сравнению с январем и превысил 4 миллиона килограммов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Это подтверждает популярность традиционных блюд и растущий интерес жителей региона к домашней кулинарии. Агропромышленный комплекс региона удовлетворяет растущий спрос, а сельхозпредприятия Подмосковья обеспечивают предложение зернового сырья, включая высококачественную пшеницу.
Ранее пресс-служба указывала, что с начала года более 126 гектаров сельхозземли были предоставлены крестьянско-фермерским хозяйствам Подмосковья без торгов. Полученную землю фермеры смогут использовать, чтобы нарастить объемы производства и развивать свои хозяйства. Под эти цели для аграриев действуют 40 видов грантов и субсидий в текущем году.
 
