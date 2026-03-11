Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5"

https://ria.ru/20260311/moskvich-2080030916.html
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" принял решение отказаться от серийного производства кроссовера "Москвич 5" ввиду того, что модель не соответствует в полной мере требуемым потребительским свойствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что модель "Москвич 5" не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам, принятым технокластером "Москвич"... было принято решение не выводить эту модель на рынок", - говорится в сообщении производителя.
Компания отмечает, что сосредоточена в данный момент на выпуске моделей 3, 3е, 6 и 8, а также новой линейки автомобилей "М", в которую сейчас входят кроссоверы М70 и М90.
Модель кроссовера "Москвич 5" была выпущена в 2025 году в виде небольшой тестовой партии, которая так и не дошла до этапа масштабного серийного производства. Сейчас на предприятии выпускается линейка одноименных кроссоверов, состоящая из шести моделей, а также электрокроссовер UMO 5. В 2026 году на заводе ожидается запуск серийного производства электромобиля "Атом".