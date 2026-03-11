Рейтинг@Mail.ru
Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5" - РИА Новости, 11.03.2026
17:49 11.03.2026 (обновлено: 18:08 11.03.2026)
Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5"
Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5" - РИА Новости, 11.03.2026
Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5"
Автомобильный завод "Москвич" принял решение отказаться от серийного производства кроссовера "Москвич 5" ввиду того, что модель не соответствует в полной мере... РИА Новости, 11.03.2026
2026
Завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5"

РИА Новости: завод "Москвич" решил отказаться от производства модели "Москвич 5"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобиль "Москвич"
Автомобиль Москвич - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" принял решение отказаться от серийного производства кроссовера "Москвич 5" ввиду того, что модель не соответствует в полной мере требуемым потребительским свойствам, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что модель "Москвич 5" не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам, принятым технокластером "Москвич"... было принято решение не выводить эту модель на рынок", - говорится в сообщении производителя.
Передача ключей от автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли
10 марта, 04:22
Компания отмечает, что сосредоточена в данный момент на выпуске моделей 3, 3е, 6 и 8, а также новой линейки автомобилей "М", в которую сейчас входят кроссоверы М70 и М90.
Модель кроссовера "Москвич 5" была выпущена в 2025 году в виде небольшой тестовой партии, которая так и не дошла до этапа масштабного серийного производства. Сейчас на предприятии выпускается линейка одноименных кроссоверов, состоящая из шести моделей, а также электрокроссовер UMO 5. В 2026 году на заводе ожидается запуск серийного производства электромобиля "Атом".
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России
10 марта, 23:24
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
