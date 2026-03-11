Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отопление в московских домах могут начать отключать после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, но из-за мощной весны в апреле завершение отопительного сезона может сдвинуться на более ранние сроки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.