Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
22:51 11.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
Отопление в московских домах могут начать отключать после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, но из-за мощной... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:51:00+03:00
2026-03-11T22:51:00+03:00
евгений тишковец, москва
Евгений Тишковец, Москва
Регуляция тепла в батарее
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отопление в московских домах могут начать отключать после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, но из-за мощной весны в апреле завершение отопительного сезона может сдвинуться на более ранние сроки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, апрель обещает быть очень теплым – на 3-4 градуса выше климатической нормы.
"Интерес вызывает и наступление "коммунальной" весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах. Учитывая долгосрочный прогноз на мощную весну в апреле, вышеуказанные средние даты наступления вёсен в этом году сдвинутся на более ранние сроки", - рассказал Тишковец.
