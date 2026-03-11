https://ria.ru/20260311/moskva-2080076527.html
Синоптик рассказал, когда в Москве могут начать отключать отопление
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отопление в московских домах могут начать отключать после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, но из-за мощной весны в апреле завершение отопительного сезона может сдвинуться на более ранние сроки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, апрель обещает быть очень теплым – на 3-4 градуса выше климатической нормы.
"Интерес вызывает и наступление "коммунальной" весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах. Учитывая долгосрочный прогноз на мощную весну в апреле, вышеуказанные средние даты наступления вёсен в этом году сдвинутся на более ранние сроки", - рассказал Тишковец
