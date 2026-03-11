Рейтинг@Mail.ru
Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2026
20:22 11.03.2026
Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник
Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2026
Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник
Российские сотрудники иранской АЭС "Бушер" и члены их семей, эвакуированные из исламской республики через Армению, прибыли в Москву, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
алексей лихачев
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
в мире, иран, сша, алексей лихачев, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник

РИА Новости: сотрудники АЭС "Бушер", эвакуированные из Ирана, прибыли в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские сотрудники иранской АЭС "Бушер" и члены их семей, эвакуированные из исламской республики через Армению, прибыли в Москву, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По данным табло аэропорта "Внуково", там в среду приземлился рейс из Еревана.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"
Вчера, 18:46
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил журналистам что в ночь на среду границу Ирана с Арменией пересекли 150 сотрудников АЭС и членов их семей. На площадке осталось около 450 человек, добавил он.
В понедельник Лихачёв сообщил изданию "Страна Росатом", что ситуация в районе АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не зафиксировано.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лихачев регулярно информирует руководство о ситуации на АЭС "Бушер"
9 марта, 11:06
 
В миреИранСШААлексей ЛихачевБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
