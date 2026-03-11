Российские сотрудники АЭС "Бушер" прибыли в Москву, сообщил источник

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские сотрудники иранской АЭС "Бушер" и члены их семей, эвакуированные из исламской республики через Армению, прибыли в Москву, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По данным табло аэропорта "Внуково", там в среду приземлился рейс из Еревана.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил журналистам что в ночь на среду границу Ирана с Арменией пересекли 150 сотрудников АЭС и членов их семей. На площадке осталось около 450 человек, добавил он.
В понедельник Лихачёв сообщил изданию "Страна Росатом", что ситуация в районе АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не зафиксировано.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.