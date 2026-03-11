Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали готовить гидроузлы к половодью
12:46 11.03.2026
В Москве начали готовить гидроузлы к половодью
В Москве начали готовить гидроузлы к половодью
Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить гидроузлы к предстоящему весеннему половодью в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам
В Москве начали готовить гидроузлы к половодью

В Москве начали готовить гидроузлы к предстоящему весеннему половодью

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить гидроузлы к предстоящему весеннему половодью в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что запланирована очистка водопропускных объектов, а также организован круглосуточный мониторинг уровня воды.
"На гидротехнических сооружениях приведем в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверим техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформируем дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице утвержден регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. Так, в документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, а также предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
6 марта, 09:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
