В Москве начали готовить гидроузлы к половодью

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить гидроузлы к предстоящему весеннему половодью в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что запланирована очистка водопропускных объектов, а также организован круглосуточный мониторинг уровня воды.

"На гидротехнических сооружениях приведем в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверим техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформируем дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - добавил Бирюков.