В Москве отремонтируют более 600 фасадов многоквартирных домов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют в этом году более 600 фасадов многоквартирных домов в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году выполним капитальный ремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каждого типа фасада используется специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.
"Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. По его словам, отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания.
"Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - уточнил Бирюков.
