https://ria.ru/20260311/moskva-2079912593.html
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына - РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:57:00+03:00
2026-03-11T11:57:00+03:00
2026-03-11T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
владимир путин
денис пушилин
вячеслав федорищев
сергей ярашев (герой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
https://ria.ru/20260310/premiya-2079807383.html
россия
донецкая народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, москва, владимир путин, денис пушилин, вячеслав федорищев, сергей ярашев (герой россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вячеслав Федорищев, Сергей Ярашев (Герой России)
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
РИА Новости: мать бойца, державшего оборону у Гришино, будет на награждении сына