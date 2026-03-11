Рейтинг@Mail.ru
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 11.03.2026 (обновлено: 15:31 11.03.2026)
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына - РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына
Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 11.03.2026
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, хочет попасть на награждение сына

РИА Новости: мать бойца, державшего оборону у Гришино, будет на награждении сына

Военнослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что собирается поехать в Москву на вручение сыну звезды Героя России.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь.
По словам Ярашевой, сын сейчас находится в Москве.
"Поеду... Сын сказал, чтобы я приехала, когда будут награждать. Поедем с его девушкой", - сказала женщина в ответ на вопрос, собирается ли она ехать в столицу к сыну.
