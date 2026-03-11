Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: зимой квартиры по реновации получили почти 14 тысяч москвичей
09:17 11.03.2026
Ефимов: зимой квартиры по реновации получили почти 14 тысяч москвичей
Около 13,7 тысячи москвичей получили зимой квартиры, построенные по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 11.03.2026
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: зимой квартиры по реновации получили почти 14 тысяч москвичей

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 13,7 тысячи москвичей получили зимой квартиры, построенные по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Зимой договоры на квартиры по программе реновации с департаментом городского имущества заключили около 13,7 тысячи москвичей. Это почти вдвое больше, чем с декабря 2024 по февраль 2025 года, когда ключи от квартир по программе реновации получили более 6,9 тысячи горожан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, на востоке Москвы документы на жилье по реновации оформили 2,4 тысячи жителей, на юго-востоке – почти 2 тысячи человек, а на северо-западе - примерно 1,9 тысячи москвичей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Можайском районе в новое жилье по реновации переедут свыше 250 жителей из двух соседних домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
