Ефимов: зимой квартиры по реновации получили почти 14 тысяч москвичей

"Зимой договоры на квартиры по программе реновации с департаментом городского имущества заключили около 13,7 тысячи москвичей. Это почти вдвое больше, чем с декабря 2024 по февраль 2025 года, когда ключи от квартир по программе реновации получили более 6,9 тысячи горожан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.