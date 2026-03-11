Ефимов: зимой квартиры по реновации получили почти 14 тысяч москвичей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 13,7 тысячи москвичей получили зимой квартиры, построенные по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Зимой договоры на квартиры по программе реновации с департаментом городского имущества заключили около 13,7 тысячи москвичей. Это почти вдвое больше, чем с декабря 2024 по февраль 2025 года, когда ключи от квартир по программе реновации получили более 6,9 тысячи горожан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Например, на востоке Москвы документы на жилье по реновации оформили 2,4 тысячи жителей, на юго-востоке – почти 2 тысячи человек, а на северо-западе - примерно 1,9 тысячи москвичей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Можайском районе в новое жилье по реновации переедут свыше 250 жителей из двух соседних домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.