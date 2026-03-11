Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю - РИА Новости, 11.03.2026
06:01 11.03.2026 (обновлено: 14:45 11.03.2026)
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю - РИА Новости, 11.03.2026
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Гидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков на протяжении всей недели в Москве, однако ночью в четверг возможен небольшой снег, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
общество
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
москва
россия
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю

РИА Новости: на протяжении всей недели в Москве не будет осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Прохожие в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков на протяжении всей недели в Москве, однако ночью в четверг возможен небольшой снег, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Так как будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, погода будет без осадков. Разве что в ночь на 12 марта приблизятся атмосферные фронты с севера и может быть облачная погода с небольшими осадками", - сказала Паршина.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
10 февраля, 08:24
 
Общество Москва Россия Людмила Паршина Гидрометцентр
 
 
