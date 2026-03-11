https://ria.ru/20260311/moskva-2079848263.html
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю - РИА Новости, 11.03.2026
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
Гидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков на протяжении всей недели в Москве, однако ночью в четверг возможен небольшой снег, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:01:00+03:00
2026-03-11T06:01:00+03:00
2026-03-11T14:45:00+03:00
общество
москва
россия
людмила паршина
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995707328_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_b126814640561f74c2969a27d8961812.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995707328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23ff49ec086fa367737418fd7f047b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, людмила паршина, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Людмила Паршина, Гидрометцентр
Метеоролог рассказала о погоде в Москве в ближайшую неделю
РИА Новости: на протяжении всей недели в Москве не будет осадков