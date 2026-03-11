Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис, на котором пользователю предлагают ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.
Чтобы защитить данные, в МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.