Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов - РИА Новости, 11.03.2026
08:59 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/moshenniki-2079863421.html
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов - РИА Новости, 11.03.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов
Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты,... РИА Новости, 11.03.2026
Новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Технологии, Россия
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов

МВД предупредило о рассылке мошенниками писем с QR-кодами о неуплате налогов

© Depositphotos.com / leungchopanСмартфон и банковская карта
Смартфон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Смартфон и банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты", - говорится в сообщении.
11 февраля 2025, 13:50
В ведомстве отметили, что QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис, на котором пользователю предлагают ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.
Чтобы защитить данные, в МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из электронных писем от неизвестных и не вводить банковские и персональные данные на непроверенных страницах.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кражей данных
2 марта, 14:29
 
