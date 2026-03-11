Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.