Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели за неделю - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/moloko-2079955541.html
Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели за неделю
Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели за неделю - РИА Новости, 11.03.2026
Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели за неделю
Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:03:00+03:00
2026-03-11T14:03:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148007/12/1480071256_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0dc267d695c729fb6704d09c5538a002.jpg
https://ria.ru/20260211/tseny-2073753963.html
https://ria.ru/20260212/tseny-2073965524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148007/12/1480071256_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c6a27a2e7d78ef7f1b9ccf6f925f997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Экономист рассказал, какие продукты в России подешевели за неделю

Экономист Абрамов: в России подешевело молоко

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Молоко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого индикатора, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
"За неделю с 28 февраля по 7 марта значение "Индекса Мишек" снизилось на 0,15% по сравнению с его ростом на 0,5% неделю назад. За неделю уменьшились цены на молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-6,7%) и куриные тушки "Каждый день" (-4,9%), - сообщил Абрамов интернет-порталу "Газета.ru".
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи
11 февраля, 19:34
По его словам, в годовом выражении значение "Индекса Мишек" на 7 марта снизилось на 0,3% по сравнению с его уменьшением на 4,7% неделей ранее.
Уменьшились в цене за год черный чай "Акбар" (-24,4%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-22,2%), морковь (-16,7%), бананы (-15,2%) и молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%).
Овощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты
12 февраля, 17:12
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала