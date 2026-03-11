Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
12:57 11.03.2026
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ

Стояногло: Кишинев намерен разорвать жизненно важные связи с СНГ в ущерб народу

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" сосредоточена на разрыве важных связей с СНГ, игнорируя важность этих отношений для молдавского народа, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Правительство Молдавии в среду одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон
14 февраля, 14:06
"Власть хочет вывести Республику Молдова из СНГ. Политически шумно - стратегически пусто. Для людей и страны это прямые последствия: потерянные рынки для производителей, меньше выбора и дороже энергия, растущее давление на бизнес и семейные доходы, усиление региональной изоляции. В большой политике это всегда означает одно - разрыв жизненно важных артерий", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, серьезные государства действуют иначе - поэтапно, после расчетов и консультаций, с холодной головой и всеми данными на столе, а не резким обрывом. Поэтому Стояногло полагает, что власть должна дать четкие ответы и объяснить, что Молдавия выигрывает и что теряет.
Депутат подчеркивает, что выход из СНГ - это ошибочный, опасный и невыгодный для Республики Молдова шаг, который власти не имеют права предпринимать без учета мнения граждан.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат
3 февраля, 22:30
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт оценил решение Молдавии выйти из СНГ
21 января, 14:44
 
