В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" сосредоточена на разрыве важных связей с СНГ, игнорируя важность этих отношений для молдавского народа, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
"Власть хочет вывести Республику Молдова из СНГ. Политически шумно - стратегически пусто. Для людей и страны это прямые последствия: потерянные рынки для производителей, меньше выбора и дороже энергия, растущее давление на бизнес и семейные доходы, усиление региональной изоляции. В большой политике это всегда означает одно - разрыв жизненно важных артерий", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, серьезные государства действуют иначе - поэтапно, после расчетов и консультаций, с холодной головой и всеми данными на столе, а не резким обрывом. Поэтому Стояногло полагает, что власть должна дать четкие ответы и объяснить, что Молдавия выигрывает и что теряет.
Депутат подчеркивает, что выход из СНГ - это ошибочный, опасный и невыгодный для Республики Молдова шаг, который власти не имеют права предпринимать без учета мнения граждан.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
