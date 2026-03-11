https://ria.ru/20260311/mishustin-2080060441.html
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности... РИА Новости, 11.03.2026
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова из-за выхода на пенсию