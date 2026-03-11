Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.