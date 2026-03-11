Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС - РИА Новости, 11.03.2026
20:37 11.03.2026
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности...
политика
россия
луганская народная республика
андрей цыганов
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
луганская народная республика
2026
политика, россия, луганская народная республика, андрей цыганов, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Цыганов, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе.
Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике.
Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
