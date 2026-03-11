Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский делает вид, что заинтересован в переговорах о мире, только для президента США Дональда Трампа, а его реальные действия направлены на срыв дипломатического процесса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.