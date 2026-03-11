Рейтинг@Mail.ru
Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/miroshnik-2079988590.html
Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник
Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник
Владимир Зеленский делает вид, что заинтересован в переговорах о мире, только для президента США Дональда Трампа, а его реальные действия направлены на срыв... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:41:00+03:00
2026-03-11T15:41:00+03:00
в мире
брянск
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1606465aab188bebc36a01eecd14ccd2.jpg
https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2079906441.html
брянск
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_176:0:2843:2000_1920x0_80_0_0_cdd72227c6f146ec9c188aadab50db0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брянск, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Брянск, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский делает вид для Трампа, что заинтересован в мире

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский делает вид, что заинтересован в переговорах о мире, только для президента США Дональда Трампа, а его реальные действия направлены на срыв дипломатического процесса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"(Зеленский - ред.) исполняет арию желания мира только для одного слушателя - Дональда Трампа. А все остальное, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами - это все направлено на срыв переговоров", - сказал он ИС "Вести".
Мирошник подчеркнул, что Зеленский существует как политик Украины только в случае продолжения военных действий.
"Любое урегулирование грозит Зеленскому как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления", - сообщил дипломат.
Он отметил, что и удар по Брянску относится к числу тех злодеяний, за которые глава киевского режима понесет ответственность.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
Вчера, 11:41
 
В миреБрянскСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала