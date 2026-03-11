Зеленский для Трампа делает вид, что заинтересован в мире, заявил Мирошник

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский делает вид, что заинтересован в переговорах о мире, только для президента США Дональда Трампа, а его реальные действия направлены на срыв дипломатического процесса, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"(Зеленский - ред.) исполняет арию желания мира только для одного слушателя - Дональда Трампа. А все остальное, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами - это все направлено на срыв переговоров", - сказал он ИС "Вести".
"Любое урегулирование грозит Зеленскому как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления", - сообщил дипломат.
Он отметил, что и удар по Брянску относится к числу тех злодеяний, за которые глава киевского режима понесет ответственность.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.