Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов - РИА Новости, 11.03.2026
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов
11.03.2026
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов
Миронов предложил создать детские сберегательные счета с взносом из бюджета
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему детских государственных сберегательных счетов с первоначальным взносом каждому родившемуся ребёнку по 100 тысяч рублей из федерального бюджета.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается осуществление однократного перечисления денежных средств в размере 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов
отметил, что предлагается при рождении каждому ребёнку открывать именной спецсчёт и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами.
"В законопроекте говорится, что открывать сберегательный счет должен Пенсионный фонд на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", – добавил он.
По словам политика, накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и ещё не успели собрать деньги, чтобы оплатить учебу, купить автомобиль, или со временем вложить средства в строительство дома или покупку квартиры.
"Введение детского сберегательного счета в России
позволит реализовать сразу несколько стратегических задач: снизить уровень социального неравенства, обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь, снять основной психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка у молодых семей", – подытожил Миронов.