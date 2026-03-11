Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему детских государственных сберегательных счетов с первоначальным взносом каждому родившемуся ребёнку по 100 тысяч рублей из федерального бюджета.

Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается осуществление однократного перечисления денежных средств в размере 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается при рождении каждому ребёнку открывать именной спецсчёт и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами.

"В законопроекте говорится, что открывать сберегательный счет должен Пенсионный фонд на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", – добавил он.

По словам политика, накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и ещё не успели собрать деньги, чтобы оплатить учебу, купить автомобиль, или со временем вложить средства в строительство дома или покупку квартиры.