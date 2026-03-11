Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/mironov-2079868707.html
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов - РИА Новости, 11.03.2026
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему детских государственных сберегательных счетов с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:23:00+03:00
2026-03-11T09:23:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20260305/mironov-2078735466.html
https://ria.ru/20260311/shtraf-2079829946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов

Миронов предложил создать детские сберегательные счета с взносом из бюджета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему детских государственных сберегательных счетов с первоначальным взносом каждому родившемуся ребёнку по 100 тысяч рублей из федерального бюджета.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия сейчас противостоит политическим пигмеям, заявил Миронов
5 марта, 14:05
"Законопроектом предлагается осуществление однократного перечисления денежных средств в размере 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается при рождении каждому ребёнку открывать именной спецсчёт и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами.
"В законопроекте говорится, что открывать сберегательный счет должен Пенсионный фонд на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", – добавил он.
По словам политика, накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и ещё не успели собрать деньги, чтобы оплатить учебу, купить автомобиль, или со временем вложить средства в строительство дома или покупку квартиры.
"Введение детского сберегательного счета в России позволит реализовать сразу несколько стратегических задач: снизить уровень социального неравенства, обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь, снять основной психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка у молодых семей", – подытожил Миронов.
Продукция vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов детям
Вчера, 01:43
 
ОбществоРоссияСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала