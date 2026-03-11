Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 11.03.2026 (обновлено: 17:23 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/minzdrav-2080021591.html
Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь
Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь - РИА Новости, 11.03.2026
Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь
Минздрав РФ разработал проект по включению онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:16:00+03:00
2026-03-11T17:23:00+03:00
россия
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
https://ria.ru/20260309/forma-2079455115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мишустин, здоровье - общество
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Минздрав разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь

Минздрав разработал проект по внесению онковакцин в бесплатную медпомощь

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минздрав РФ разработал проект по включению онковакцин в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год, выяснило РИА Новости, изучив проект постановления.
Согласно документу, в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планируется включить пептидную вакцину "Онкопепт" для борьбы с колоректальным раком, персонализированную терапию мРНК-вакциной, а также Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вакцины от разных видов рака планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минздрав представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта, 02:37
 
РоссияОбществоМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала