https://ria.ru/20260311/minzdrav-2079870039.html
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах - РИА Новости, 11.03.2026
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
Двадцать пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, в их числе один ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них тяжелое, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:28:00+03:00
2026-03-11T09:28:00+03:00
2026-03-11T09:33:00+03:00
брянск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079858287.html
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, россия, вооруженные силы украины
Брянск, Россия, Вооруженные силы Украины
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
Минздрав: 20 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске находятся в больницах