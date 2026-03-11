Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
09:28 11.03.2026 (обновлено: 09:33 11.03.2026)
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах
брянск, россия, вооруженные силы украины
Брянск, Россия, Вооруженные силы Украины
Минздрав: пострадавшие при ракетной атаке в Брянске находятся в больницах

Минздрав: 20 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске находятся в больницах

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Двадцать пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске, в их числе один ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Еще 20 пострадавших, в их числе один ребенок, проходят лечение в больницах Брянска, состояние троих из них (взрослые) врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести; 13 пострадавших - на амбулаторном лечении", - сказал Кузнецов.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые.
БрянскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
