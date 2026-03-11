Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов - РИА Новости, 11.03.2026
21:37 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/mintrans-2080068808.html
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов - РИА Новости, 11.03.2026
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов
Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трех часов, за это время было отправлено 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и принято четыре... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:37:00+03:00
2026-03-11T21:37:00+03:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/17/1513551775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f3d8f9589d9e0dfb5ec8f65f18e23be.jpg
https://ria.ru/20260311/oblomki-2080028026.html
https://ria.ru/20260311/kaluga-2080061659.html
сочи
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии), сочи, россия
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Сочи, Россия
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов

Минтранс: аэропорт Сочи за последние сутки обслужил 15 рейсов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трех часов, за это время было отправлено 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и принято четыре с 644 пассажирами, сообщили в Минтрансе РФ.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", - говорится в сообщении.
В связи со сложившейся ситуацией 12 самолетов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту - 11 воздушных судов, рассказали в Минтрансе. До конца суток ожидается 47 рейсов на прибытие.
"В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях. Сегодня пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы", - отмечено в сообщении.
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)СочиРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала