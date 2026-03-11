https://ria.ru/20260311/mintrans-2080068808.html
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов
2026-03-11T21:37:00+03:00
2026-03-11T21:37:00+03:00
2026-03-11T21:37:00+03:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
сочи
россия
сочи
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии), сочи, россия
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Сочи, Россия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трех часов, за это время было отправлено 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и принято четыре с 644 пассажирами, сообщили в Минтрансе РФ.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи
, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", - говорится в сообщении
.
В связи со сложившейся ситуацией 12 самолетов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту - 11 воздушных судов, рассказали в Минтрансе. До конца суток ожидается 47 рейсов на прибытие.
"В ночь с 10 на 11 марта пассажиров 20 рейсов разместили в отелях. Сегодня пассажиров еще 15 рейсов направили в гостиницы", - отмечено в сообщении.