Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи в течение последних суток обслуживал рейсы лишь около трех часов, за это время было отправлено 11 рейсов с 1,1 тысячи пассажиров и принято четыре с 644 пассажирами, сообщили в Минтрансе РФ.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи , вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.

"За последние 24 часа аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса, 644 пассажира", - говорится в сообщении

В связи со сложившейся ситуацией 12 самолетов находятся на запасных аэродромах, в самом аэропорту - 11 воздушных судов, рассказали в Минтрансе. До конца суток ожидается 47 рейсов на прибытие.