Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.

"Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.