20:54 11.03.2026
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин
Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной... РИА Новости, 11.03.2026
Новости
россия, экономика, бюджет
Россия, Экономика, Бюджет
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Ранее в министерстве сообщили агентству, что в настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила", это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета.
"Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Правительство прорабатывает уточнение цены на нефть в бюджетном правиле
