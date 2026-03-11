https://ria.ru/20260311/minfin-2080062734.html
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин
2026-03-11T20:54:00+03:00
россия
экономика
бюджет
россия
россия, экономика, бюджет
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Ранее в министерстве сообщили агентству, что в настоящее время в правительстве РФ
прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила", это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета.
"Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.