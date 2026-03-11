Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.