Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами - РИА Новости, 11.03.2026
20:52 11.03.2026
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами - РИА Новости, 11.03.2026
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами
Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:52:00+03:00
2026-03-11T20:52:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами

Минфин: приоритизация расходов бюджета РФ обсуждается с отраслевыми ведомствами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении.
"Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
