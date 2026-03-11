https://ria.ru/20260311/minfin-2080062611.html
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами - РИА Новости, 11.03.2026
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами
Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:52:00+03:00
2026-03-11T20:52:00+03:00
2026-03-11T20:52:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_caa680d76f4e9365c54a9dbaaed4cc2f.jpg
https://ria.ru/20260311/pravitelstvo-2080062173.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин обсуждает приоритизацию расходов бюджета с отраслевыми ведомствами
Минфин: приоритизация расходов бюджета РФ обсуждается с отраслевыми ведомствами
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ
прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении.
"Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.