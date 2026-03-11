Рейтинг@Mail.ru
Миляев подвел итоги работы программы "Герой 71" в 2025 году - РИА Новости, 11.03.2026
Тульская область
Тульская область
 
18:11 11.03.2026
Миляев подвел итоги работы программы "Герой 71" в 2025 году
Миляев подвел итоги работы программы "Герой 71" в 2025 году - РИА Новости, 11.03.2026
Миляев подвел итоги работы программы "Герой 71" в 2025 году
На заседании общественного совета "Герой 71" подвели промежуточные итоги регионального проекта для участников СВО за 2025 год и обсудили план работы на 2026... РИА Новости, 11.03.2026
тульская область
тульская область
киреевск
дмитрий миляев
тульская область, киреевск, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Киреевск, Дмитрий Миляев
Миляев подвел итоги работы программы "Герой 71" в 2025 году

Дмитрий Миляев подвел итоги работы региональной программы "Герой 71" в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев на заседании общественного совета проекта "Герой71"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на заседании общественного совета проекта Герой71 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на заседании общественного совета проекта "Герой71"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На заседании общественного совета "Герой 71" подвели промежуточные итоги регионального проекта для участников СВО за 2025 год и обсудили план работы на 2026 год, мероприятие прошло в среду под председательством губернатора региона Дмитрия Миляева, сообщает пресс-служба регправительства.
В проект вошло 15 модулей. За год поступило 2083 заявки на участие в проекте, из которых свыше 1300 – от уникальных заявителей. Около 230 заявок поступило от жителей Орловской, Кемеровской, Мурманской и других областей.
"Проект “Герой 71” – институт новой жизни для каждого его участника. Важно создавать новые форматы взаимодействия между участниками проекта. Важно, чтобы они продолжали общаться и после завершения обучения, трудоустройства, не утрачивали связь друг с другом и со своими наставниками. “Герой 71” должен стать не просто центром поддержки, адаптации, самореализации, но и домом для общения ребят", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
В частности, на заседании речь шла о направлении "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях". На него заявки подали 372 участника. Каждый прошел обучение по трем очным модулям. Четвертый модуль на тему "Современные технологии управления" запланирован на май. За время реализации направления 20 участников были трудоустроены или получили повышение. Так, четыре человека вошли в состав Молодежного совета правительства Тульской области, еще трое стали помощниками депутатов.
Глава региона отметил: необходимо продолжать работу по индивидуальному сопровождению каждого участника модуля, а также провести практикоориентированный вебинар для наставников и их доверенных лиц для подготовки и написания выпускной аттестационной работы до 27 марта. Миляев поручил и.о. директора Корпоративного университета правительства Тульской области Ксении Борисовой разработать рекомендации по рассмотрению на вакантные должности в органы власти участников очной образовательной программы "Герой 71" в приоритетном порядке. До 1 октября 2026 года 80% участников модуля "Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях" должны быть трудоустроены, отмечают в пресс-службе.
В 2025 году начали работу филиалы центра "Герой 71" в Киреевске, Ефремове, Алексине, Суворове и Новомосковске. Губернатор региона подчеркнул, что до 1 июня необходимо организовать удаленные рабочие места межмуниципальных филиалов центра "Герой 71" в каждом муниципалитете и трудоустраивать на эту работу в первую очередь участников СВО.
В завершение встречи глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам держать на особом контроле трудоустройство участников с инвалидностью. Также Миляев подчеркнул важность вовлечения бойцов СВО в общественную жизнь. Он отметил, что две трети вернувшихся со специальной военной операции – участники проекта "Герой 71".
"Важно находить формы и способы вовлечения остальных ребят в политическую, общественную жизнь, работу с молодежью. Для этого необходимо популяризировать проект, проводить экскурсии, организовывать совместные мероприятия", – отметил глава региона.
Тульская областьТульская областьКиреевскДмитрий Миляев
 
 
Версия 2023.1 Beta
