МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива - РИА Новости, 11.03.2026
21:24 11.03.2026
МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива
Рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию по-прежнему действуют, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 11.03.2026
МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию по-прежнему действуют, заявили в российском дипведомстве.
"По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 19:21
МИД также призвал российских граждан, находящихся в странах Персидского залива, принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.
"При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России", - добавили там.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана
Вчера, 17:41
 
