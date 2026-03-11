https://ria.ru/20260311/mid-2080066434.html
МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива
Рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию по-прежнему действуют, заявили в российском дипведомстве. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:24:00+03:00
