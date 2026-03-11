МИД сохранил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию по-прежнему действуют, заявили в российском дипведомстве.

"При поездках в другие регионы мира необходимо взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, внимательно следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России", - добавили там.