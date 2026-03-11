Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.03.2026 (обновлено: 17:47 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/mid-2080029146.html
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана
Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил с послом Турции Танжу Бильгичем агрессию США и Израиля против Ирана, а также координацию усилий Москвы и Анкары в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:41:00+03:00
2026-03-11T17:47:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
георгий борисенко
танжу бильгич
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079849208.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сша, георгий борисенко, танжу бильгич, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Турция, США, Георгий Борисенко, Танжу Бильгич, Военная операция США и Израиля против Ирана
Замглавы МИД обсудил с послом Турции эскалацию вокруг Ирана

Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Турции эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко обсудил с послом Турции Танжу Бильгичем агрессию США и Израиля против Ирана, а также координацию усилий Москвы и Анкары в интересах снижения напряженности, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в контексте агрессии США и Израиля против Ирана, с упором на важность координации усилий России и Турции в интересах снижения напряженности", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ
Вчера, 06:12
 
В миреРоссияТурцияСШАГеоргий БорисенкоТанжу БильгичВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала