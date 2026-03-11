https://ria.ru/20260311/mid-2080022753.html
МИД назвал целенаправленным ударом нападение на судно Arctic Metagaz
МИД назвал целенаправленным ударом нападение на судно Arctic Metagaz - РИА Новости, 11.03.2026
МИД назвал целенаправленным ударом нападение на судно Arctic Metagaz
МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:21:00+03:00
2026-03-11T17:21:00+03:00
2026-03-11T17:21:00+03:00
в мире
россия
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260311/mid-2080018223.html
россия
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, средиземное море
В мире, Россия, Средиземное море
МИД назвал целенаправленным ударом нападение на судно Arctic Metagaz
МИД России: нападение на судно Arctic Metagaz было целенаправленным ударом