Рейтинг@Mail.ru
Ни одна из стран ЕС не осудила атаку на судно Arctic Metagaz, заявил МИД - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 11.03.2026 (обновлено: 17:24 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/mid-2080020095.html
Ни одна из стран ЕС не осудила атаку на судно Arctic Metagaz, заявил МИД
Ни одна из стран ЕС не осудила атаку на судно Arctic Metagaz, заявил МИД - РИА Новости, 11.03.2026
Ни одна из стран ЕС не осудила атаку на судно Arctic Metagaz, заявил МИД
Никто из стран-членов Еврсоюза не осудил нападение на газовоз Arctic Metagaz, хотя оно произошло вблизи от берегов страны-участницы этого объединения, заявила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:12:00+03:00
2026-03-11T17:24:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
мария захарова
средиземное море
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624432_0:145:3208:1950_1920x0_80_0_0_858b07d4cd628ff79b8498dbe681701e.jpg
https://ria.ru/20260311/mid-2080018223.html
россия
средиземное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624432_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f8946df8cf4c3547ccdd5daa51eed1b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, мария захарова, средиземное море, украина
Россия, Евросоюз, В мире, Мария Захарова, Средиземное море, Украина
Ни одна из стран ЕС не осудила атаку на судно Arctic Metagaz, заявил МИД

Захарова: ни одна из стран Европы не осудила нападение на судно Arctic Metagaz

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Никто из стран-членов Еврсоюза не осудил нападение на газовоз Arctic Metagaz, хотя оно произошло вблизи от берегов страны-участницы этого объединения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Примечательно, что он (теракт - ред.) был совершен в непосредственной близости от берегов государства-члена ЕС, однако пока ни одно из европейских государств не осудило произошедшее", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
Вчера, 17:07
 
РоссияЕвросоюзВ миреМария ЗахароваСредиземное мореУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала