https://ria.ru/20260311/mid-2080018223.html
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права - РИА Новости, 11.03.2026
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море 3 марта является грубым нарушением действующих норм международного права, заявила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:07:00+03:00
2026-03-11T17:07:00+03:00
2026-03-11T17:15:00+03:00
россия
в мире
мария захарова
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20260306/evropa-2078863989.html
россия
средиземное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мария захарова, средиземное море
Россия, В мире, Мария Захарова, Средиземное море
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
МИД назвал нападение на российский газовоз нарушением международного права