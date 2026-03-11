Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 11.03.2026 (обновлено: 17:15 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/mid-2080018223.html
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права - РИА Новости, 11.03.2026
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права
Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море 3 марта является грубым нарушением действующих норм международного права, заявила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:07:00+03:00
2026-03-11T17:15:00+03:00
россия
в мире
мария захарова
средиземное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20260306/evropa-2078863989.html
россия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, мария захарова, средиземное море
Россия, В мире, Мария Захарова, Средиземное море
МИД назвал нападение на газовоз грубым нарушением международного права

МИД назвал нападение на российский газовоз нарушением международного права

© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нападение на гражданское коммерческое судно Arctic Metagaz в Средиземном море 3 марта является грубым нарушением действующих норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением действующих норм международного права", - говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
6 марта, 08:00
 
РоссияВ миреМария ЗахароваСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала