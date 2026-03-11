В МИД назвали цель ракетного удара Киева по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Целью ракетного удара киевского режима по Брянску является попытка сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий, следует из заявления МИД России.
"Отмечаем также, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий. Тактика не нова и используется спонсорами киевского режима каждый раз, когда просматривается реальная перспектива урегулирования", - говорится в заявлении МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили неслучайность совпадения момента этой атаки с поступлением сигналов из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально.