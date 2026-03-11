Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва воспримет молчание ООН по Брянску как потакание Зеленскому
16:03 11.03.2026 (обновлено: 16:09 11.03.2026)
МИД: Москва воспримет молчание ООН по Брянску как потакание Зеленскому
МИД: Москва воспримет молчание ООН по Брянску как потакание Зеленскому
Москва будет воспринимать молчание ООН и профильных международных структур в отношении удара по Брянску как потакание преступной деятельности Владимира... РИА Новости, 11.03.2026
МИД: Москва воспримет молчание ООН по Брянску как потакание Зеленскому

МИД: Москва воспримет молчание ООН по удару по Брянску как потакание Зеленскому

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва будет воспринимать молчание ООН и профильных международных структур в отношении удара по Брянску как потакание преступной деятельности Владимира Зеленского, заявили в МИД России.
"Молчание (ООН и профильных международных структур - ред.) будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В МИД назвали цель ракетного удара Киева по Брянску
