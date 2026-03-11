Рейтинг@Mail.ru
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД - РИА Новости, 11.03.2026
16:02 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
Западные кураторы киевского режима несут полную ответственность за удар ВСУ по Брянску, невозможный без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД... РИА Новости, 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД

МИД: западные кураторы несут ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Западные кураторы киевского режима несут полную ответственность за удар ВСУ по Брянску, невозможный без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД России.
"Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных. Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения", - сказано в заявлении на сайте министерства.
В МИД назвали удары по Брянску очередным чудовищным преступлением Киева
Вчера, 16:02
 
