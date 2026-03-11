https://ria.ru/20260311/mid-2079994253.html
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД - РИА Новости, 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
Западные кураторы киевского режима несут полную ответственность за удар ВСУ по Брянску, невозможный без участия иностранных специалистов, заявили в среду в МИД... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:02:00+03:00
2026-03-11T16:02:00+03:00
2026-03-11T16:04:00+03:00
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
брянск
россия
киев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079994166.html
брянск
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, брянск, россия, киев, нато
Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Брянск, Россия, Киев, НАТО
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
МИД: западные кураторы несут ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску