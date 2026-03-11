Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал ООН дать адекватную оценку атаке ВСУ на Брянск
16:01 11.03.2026 (обновлено: 16:08 11.03.2026)
МИД призвал ООН дать адекватную оценку атаке ВСУ на Брянск
Москва призывает ООН и другие профильные международные структуры дать адекватную оценку атаке киевского режима на Брянск, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.03.2026
брянск, в мире, москва, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, оон
Брянск, В мире, Москва, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ООН
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва призывает ООН и другие профильные международные структуры дать адекватную оценку атаке киевского режима на Брянск, заявили в МИД РФ.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Призываем профильные международные структуры, прежде всего ООН, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку очередной бандитской вылазке киевского режима и нарушению им норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска
Вчера, 14:16
 
БрянскВ миреМоскваРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныООН
 
 
