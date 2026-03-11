https://ria.ru/20260311/mid-2079994045.html
МИД призвал ООН дать адекватную оценку атаке ВСУ на Брянск
МИД призвал ООН дать адекватную оценку атаке ВСУ на Брянск
Москва призывает ООН и другие профильные международные структуры дать адекватную оценку атаке киевского режима на Брянск, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:01:00+03:00
2026-03-11T16:01:00+03:00
2026-03-11T16:08:00+03:00
брянск
в мире
москва
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976964_0:210:2878:1829_1920x0_80_0_0_0082ade52927e0eb6ad6b9ce99bcec12.jpg
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079961040.html
брянск
москва
россия
