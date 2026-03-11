Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы - РИА Новости, 11.03.2026
11:31 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/mid-2079903741.html
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
Мессенджер Max должен быть открыт для международной информационной работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.03.2026
технологии, россия, мария захарова
Технологии, Россия, Мария Захарова
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы

Захарова: Max должен быть открыт для международной информационной работы

Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер Max должен быть открыт для международной информационной работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не можем ограничивать сами себя недоступом к мировому информационному пространству. Надо делать эту сеть международно открытой. Сейчас мы можем выходить на примерно 20 стран, в перспективе будет еще 20 стран. Но это должны быть не робкие шаги, не какое-то предчувствие того, что так можно, должна быть стратегия"- сказала дипломат, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
"Мы должны быть уверены, что этот мессенджер будет открыт для международной информационной работы", - подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-служба мессенджера сообщила, что аудитория Max достигла 100 миллионов пользователей, а число отправленных сообщений составило 62 миллиарда.
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
