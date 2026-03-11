https://ria.ru/20260311/mid-2079903741.html
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы - РИА Новости, 11.03.2026
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
Мессенджер Max должен быть открыт для международной информационной работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.03.2026
технологии
россия
мария захарова
россия
МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы
Захарова: Max должен быть открыт для международной информационной работы
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мессенджер Max должен быть открыт для международной информационной работы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не можем ограничивать сами себя недоступом к мировому информационному пространству. Надо делать эту сеть международно открытой. Сейчас мы можем выходить на примерно 20 стран, в перспективе будет еще 20 стран. Но это должны быть не робкие шаги, не какое-то предчувствие того, что так можно, должна быть стратегия"- сказала дипломат, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
"Мы должны быть уверены, что этот мессенджер будет открыт для международной информационной работы", - подчеркнула Захарова
.
Ранее пресс-служба мессенджера сообщила, что аудитория Max достигла 100 миллионов пользователей, а число отправленных сообщений составило 62 миллиарда.