МИД призвал открыть мессенджер Max для международной информационной работы

"Мы не можем ограничивать сами себя недоступом к мировому информационному пространству. Надо делать эту сеть международно открытой. Сейчас мы можем выходить на примерно 20 стран, в перспективе будет еще 20 стран. Но это должны быть не робкие шаги, не какое-то предчувствие того, что так можно, должна быть стратегия"- сказала дипломат, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".