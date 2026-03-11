Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/medvedchuk-2079893290.html
Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук
Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук
Потерпевший поражение на всех фронтах Владимир Зеленский пытается остаться на плаву, используя ситуацию на Ближнем Востоке, считает экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:53:00+03:00
2026-03-11T10:53:00+03:00
иран
ближний восток
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_d514a42112d7a3f18c32bc4b8c876f98.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079814342.html
иран
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5a34a1a3ad1fef4d0da9ed0aa2f57a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, ближний восток, украина, владимир зеленский, виктор медведчук
Иран, Ближний Восток, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский хочет остаться на плаву за счет Ближнего Востока

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Потерпевший поражение на всех фронтах Владимир Зеленский пытается остаться на плаву, используя ситуацию на Ближнем Востоке, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Накануне Зеленский утверждал, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды специалистов для помощи в противодействии дронам. Ранее он предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.
"Политическая карьера Зеленского окончательно ушла в крутое пике… Получив поражение на всех фронтах, кровавый клоун пытается протиснуться в международную повестку, всячески напоминая о себе, но и тут он оказался в ловушке. Войну в Иране Зеленский поддержал, несмотря на то что она Киеву совершенно невыгодна ни с экономической, ни с военной стороны", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Комментируя заявления Зеленского о том, что якобы ряд стран Ближнего Востока запросили помощь у Украины, Медведчук отметил, что глава киевского режима пытается торговать согражданами, "как пушечным мясом, уже для другой войны". "Другого способа доказать свою полезность коллективному Западу у него нет. Но там отлично понимают, что он блефует, и никаких козырей на руках у него нет", - добавил Медведчук.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ
10 марта, 22:59
 
ИранБлижний ВостокУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала