Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Потерпевший поражение на всех фронтах Владимир Зеленский пытается остаться на плаву, используя ситуацию на Ближнем Востоке, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Комментируя заявления Зеленского о том, что якобы ряд стран Ближнего Востока запросили помощь у Украины, Медведчук отметил, что глава киевского режима пытается торговать согражданами, "как пушечным мясом, уже для другой войны". "Другого способа доказать свою полезность коллективному Западу у него нет. Но там отлично понимают, что он блефует, и никаких козырей на руках у него нет", - добавил Медведчук.