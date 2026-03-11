Зеленский пытается протиснуться в международную повестку, заявил Медведчук

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Потерпевший поражение на всех фронтах Владимир Зеленский пытается остаться на плаву, используя ситуацию на Ближнем Востоке, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Накануне Зеленский утверждал, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды специалистов для помощи в противодействии дронам. Ранее он предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.
"Политическая карьера Зеленского окончательно ушла в крутое пике… Получив поражение на всех фронтах, кровавый клоун пытается протиснуться в международную повестку, всячески напоминая о себе, но и тут он оказался в ловушке. Войну в Иране Зеленский поддержал, несмотря на то что она Киеву совершенно невыгодна ни с экономической, ни с военной стороны", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Комментируя заявления Зеленского о том, что якобы ряд стран Ближнего Востока запросили помощь у Украины, Медведчук отметил, что глава киевского режима пытается торговать согражданами, "как пушечным мясом, уже для другой войны". "Другого способа доказать свою полезность коллективному Западу у него нет. Но там отлично понимают, что он блефует, и никаких козырей на руках у него нет", - добавил Медведчук.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.