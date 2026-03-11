Рейтинг@Mail.ru
В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/med-2079837463.html
В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России
В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России - РИА Новости, 11.03.2026
В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России
Запасы качественного и разнообразного меда в Башкирии и Алтайском крае есть, рассказали РИА Новости производители меда. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:27:00+03:00
2026-03-11T03:27:00+03:00
алтайский край
россия
узбекистан
руспродсоюз
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930514594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_740f0e90e6c8926554fdb9eba82ee59b.jpg
https://ria.ru/20240610/pchela-1951930764.html
https://ria.ru/20251203/altay-2059452078.html
алтайский край
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930514594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_929c685ca3f4bd7c348132dc0c5fc05d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, узбекистан, руспродсоюз, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Алтайский край, Россия, Узбекистан, Руспродсоюз, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России

РИА Новости: в Башкирии и Алтайском крае есть запасы качественного меда

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПчелы на пасеке в Самарской области
Пчелы на пасеке в Самарской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Пчелы на пасеке в Самарской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА/БАРНАУЛ, 11 мар – РИА Новости. Запасы качественного и разнообразного меда в Башкирии и Алтайском крае есть, рассказали РИА Новости производители меда.
Ранее в "Руспродсоюзе" сообщили, что погодные условия в основных медоносных регионах, а также неурожай меда могут привести к его дефициту в России в 2026 году.
Пчела собирает пыльцу с цветка персикового дерева на территории эко-усадьбы семьи Горковенко в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы
10 июня 2024, 13:10
В Алтайском крае в 2025 году было произведено достаточное количество меда, сообщили в региональном управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности.
"Учитывая неполную ясность и уверенность в погодных условиях сезона сбора текущего года, не все пчеловоды спешат расстаться с урожаем предыдущего. В Алтайском крае мёд есть, меда много. Мёд - качественный, разнообразный ", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном дефиците меда.
В Башкирии в последние годы производство меда снижалось из-за болезней пчел, которые завозились из Узбекистана, от них заражались и гибли местные насекомые, рассказал председатель организации "Пчеловоды Башкирии" Рамил Магданов. Однако в 2025 году в Башкирии было добыто около 5 тысяч тонн мёда, наметился рост, а с 2026 года ввоз пчел из Центральной Азии запрещен.
"Пчеловоды Башкирии" планируют поднимать поголовье пчелосемей на 20% ежегодно. Зима 2025-2026 выдалась на редкость очень снежной, не стоит ждать засухи. Валовую добычу мёда планируется поднять до 6 тысяч тонн", - сообщил Магданов.
Башкирия и Алтайский край - ведущие регионы медосбора в России. Бренды "Алтайский мёд" и "Башкирский мёд" зарегистрированы в Роспатенте как региональные продукты.
Мед - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
3 декабря 2025, 11:24
 
Алтайский крайРоссияУзбекистанРуспродсоюзФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала