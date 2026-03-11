В регионах опровергли сообщения о дефиците меда в России

УФА/БАРНАУЛ, 11 мар – РИА Новости. Запасы качественного и разнообразного меда в Башкирии и Алтайском крае есть, рассказали РИА Новости производители меда.

"Учитывая неполную ясность и уверенность в погодных условиях сезона сбора текущего года, не все пчеловоды спешат расстаться с урожаем предыдущего. В Алтайском крае мёд есть, меда много. Мёд - качественный, разнообразный ", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможном дефиците меда.