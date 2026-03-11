Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса - РИА Новости, 11.03.2026
22:38 11.03.2026
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса - РИА Новости, 11.03.2026
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса
Министры иностранных дел восьми стран осудили продолжающееся закрытие израильскими властями ворот мечети Аль-Акса для мусульманских верующих, особенно в период... РИА Новости, 11.03.2026
Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса

Главы МИД восьми стран осудили продолжающееся закрытие Израилем мечети Аль-Акса

Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Архивное фото
АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел восьми стран осудили продолжающееся закрытие израильскими властями ворот мечети Аль-Акса для мусульманских верующих, особенно в период священного месяца Рамадан.
"Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуждают продолжающееся закрытие израильскими оккупационными властями ворот мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф для мусульманских верующих", — говорится в совместном заявлении, текст которой представил МИД Турции.
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Вчера, 21:35
Вчера, 21:35
В документе отмечается, что ограничения доступа в Старый город Иерусалима и к местам поклонения, а также дискриминационные ограничения на посещение религиозных объектов являются грубым нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, а также исторического и правового статус-кво.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и его исламскими и христианскими святынями, а вся территория комплекса мечети Аль-Акса площадью около 144 дунамов (около 14,4 гектара) является исключительно местом поклонения для мусульман.
Министры призвали Израиль немедленно открыть ворота мечети Аль-Акса, снять ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и обеспечить беспрепятственный доступ верующих к святыне. Кроме того, международное сообщество призвано занять более жесткую позицию для прекращения нарушений и незаконных действий в отношении исламских и христианских святынь в Иерусалиме.
Флаг у штаб-квартиры ООН
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
Вчера, 22:28
Вчера, 22:28
 
В миреИерусалимТурцияИзраиль
 
 
