Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел восьми стран осудили продолжающееся закрытие израильскими властями ворот мечети Аль-Акса для мусульманских верующих, особенно в период священного месяца Рамадан.
"Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуждают продолжающееся закрытие израильскими оккупационными властями ворот мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф для мусульманских верующих", — говорится в совместном заявлении, текст которой представил МИД Турции.
В документе отмечается, что ограничения доступа в Старый город Иерусалима и к местам поклонения, а также дискриминационные ограничения на посещение религиозных объектов являются грубым нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, а также исторического и правового статус-кво.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что Израиль не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом и его исламскими и христианскими святынями, а вся территория комплекса мечети Аль-Акса площадью около 144 дунамов (около 14,4 гектара) является исключительно местом поклонения для мусульман.
Министры призвали Израиль немедленно открыть ворота мечети Аль-Акса, снять ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и обеспечить беспрепятственный доступ верующих к святыне. Кроме того, международное сообщество призвано занять более жесткую позицию для прекращения нарушений и незаконных действий в отношении исламских и христианских святынь в Иерусалиме.