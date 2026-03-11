Главы МИД восьми стран осудили закрытие Израилем мечети Аль-Акса

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел восьми стран осудили продолжающееся закрытие израильскими властями ворот мечети Аль-Акса для мусульманских верующих, особенно в период священного месяца Рамадан.

Министры призвали Израиль немедленно открыть ворота мечети Аль-Акса, снять ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и обеспечить беспрепятственный доступ верующих к святыне. Кроме того, международное сообщество призвано занять более жесткую позицию для прекращения нарушений и незаконных действий в отношении исламских и христианских святынь в Иерусалиме.