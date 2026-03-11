Рейтинг@Mail.ru
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 11.03.2026 (обновлено: 04:21 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/mea-2079839929.html
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ
МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:54:00+03:00
2026-03-11T04:21:00+03:00
международное энергетическое агентство
brent
израиль
сша
экономика
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20260311/glava-2079829554.html
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международное энергетическое агентство, brent, израиль, сша, экономика, иран, военная операция сша и израиля против ирана, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Международное энергетическое агентство, Brent, Израиль, США, Экономика, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ

WSJ: МЭА предложило высвободить крупнейший в истории объем нефти из резервов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.
"Международное энергетическое агентство предложило (осуществить. — Прим. ред.) крупнейшее высвобождение нефтяных резервов за всю свою историю, чтобы снизить цены на сырую нефть, выросшие во время войны США и Израиля с Ираном", — говорится в материале.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть
Вчера, 01:37
По данным издания, предлагаемый объем превысит 182 миллиона барреля, которые члены организации направили из резервов в 2022 году. Как утверждают источники, окончательное решение могут принять в среду, если страны-участницы единогласно поддержат инициативу.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17:50 во вторник стоимость держалась ниже 90 долларов за баррель после заявлений государств G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
Международное энергетическое агентствоBrentИзраильСШАЭкономикаИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала