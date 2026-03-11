МЭА предложило высвободить исторический объем нефти из резервов, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. МЭА предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников.
По данным издания, предлагаемый объем превысит 182 миллиона барреля, которые члены организации направили из резервов в 2022 году. Как утверждают источники, окончательное решение могут принять в среду, если страны-участницы единогласно поддержат инициативу.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17:50 во вторник стоимость держалась ниже 90 долларов за баррель после заявлений государств G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
