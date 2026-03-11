https://ria.ru/20260311/max-2079923247.html
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
Песков призвал молодежь развиваться в MAX - РИА Новости, 11.03.2026
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать мессенджер, если в нем недостаточно инфраструктуры. РИА Новости, 11.03.2026
технологии
россия
дмитрий песков
высшая школа экономики (вшэ)
мессенджер max
технологии, россия, дмитрий песков, высшая школа экономики (вшэ), мессенджер max
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Высшая школа экономики (ВШЭ), Мессенджер Max
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать его недостатки