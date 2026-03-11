Рейтинг@Mail.ru
12:25 11.03.2026
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать мессенджер, если в нем недостаточно инфраструктуры. РИА Новости, 11.03.2026
Песков призвал молодежь развиваться в MAX

Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать его недостатки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать мессенджер, если в нем недостаточно инфраструктуры.
В среду Песков принял участие во Всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры", которая проходила в Высшей школе экономики.
"Развивайтесь в MAX, если недостаточно инфраструктуры в MAX, критикуйте его и ищите альтернативы, должна быть конкуренция", - сказал Песков, отвечая на вопросы студентов.
