Песков призвал молодежь развиваться в MAX

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал молодых людей развиваться в MAX и критиковать мессенджер, если в нем недостаточно инфраструктуры.

"Развивайтесь в MAX, если недостаточно инфраструктуры в MAX, критикуйте его и ищите альтернативы, должна быть конкуренция", - сказал Песков, отвечая на вопросы студентов.